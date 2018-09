Potsdam (dpa) - Die SPD will bei der Bundestagswahl 2013 die Union als stärkste politische Kraft ablösen und eine große Koalition auf jeden Fall vermeiden. Das machte Parteichef Sigmar Gabriel nach einer Vorstandsklausur in Potsdam deutlich. Er ist sicher, dass SPD und Grüne bei der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit erreichen können. Mit der Absage an einen Anti-Merkel-Wahlkampf hat die Partei Spekulationen über eine mögliche große Koalition ausgelöst, die Generalsekretärin Andrea Nahles als absurd zurückwies.

