Brüssel (dpa) - In Belgien stehen die Züge still, viele Flüge fallen aus. Ein Streik gegen das Sparprogramm der Regierung bringt das öffentliche Leben zum Erliegen. «Tram, Bus, Metro - nichts bewegt sich», berichtete der private belgische Sender Bel RTL am Morgen. Der Bahnverkehr stehe ebenfalls still. Die Deutsche Bahn bietet zum Ersatz Busverbindungen zwischen Aachen und Brüssel an, warnt aber, die Plätze seien womöglich nicht ausreichend. Der Protest könnte auch den EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs betreffen.

