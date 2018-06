Rosario (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Champions Trophy in Rosario ihr zweites Gruppenspiel gegen Gastgeber Argentinien mit 2:4 (0:3) verloren. 24 Stunden nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Südkorea scheiterte die Mannschaft von Trainer Michael Behrmann vor allem an der überragenden argentinischen Torhüterin Belen Succi, die unter anderem keine der acht deutschen Strafecken passieren ließ. Nächster deutscher Gegner ist am Dienstag (21.30 Uhr MEZ) Neuseeland.

Nach einer völlig missratenen ersten Halbzeit gegen Argentinien wuchs der Rückstand der deutschen Mannschaft zwischenzeitlich sogar auf 0:4 an. Dennoch hielt das Team von Bundestrainer Behrmann im Spielverlauf gut mit, scheiterte aber nach gelungenen Spielzügen immer wieder an Succi. Immerhin gestalteten Lisa Hahn und Hannah Krüger das Ergebnis mit ihren beiden Toren noch einigermaßen erträglich.