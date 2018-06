FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Montag vor dem EU-Gipfel und steigender Sorgen um Portugal deutlich gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3113 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch über der Marke von 1,32 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag auf 1,3110 (Freitag: 1,3145) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7628 (0,7607) Euro.

Die immer noch nicht erfolgte Einigung zwischen Griechenland und seinen privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt habe den Euro unter Druck gebracht, sagte Ralf Umlauf, Devisenexperte bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zudem habe auch die Zuspitzung am portugiesischen Anleihemarkt den Euro belastet. Die Risikoaufschläge für portugiesische Anleihen seien am Montag regelrecht durch die Decke gegangen. "Es wird befürchtet, dass Portugal den gleichen Weg wie Griechenland geht", sagte Umlauf. Das Land setze zwar Reformen entschlossen um, die stark schrumpfende Wirtschaft erschwere jedoch die Konsolidierung.

Zudem habe es vor dem Euro-Gipfel eine Reihe von sich widersprechenden Aussagen von Politikern gegeben, sagte Umlauf. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind in Brüssel zu einem Gipfel zusammengekommen. Es soll um die Stützung des Wirtschaftswachstums in den Krisenländern und den geplanten Fiskalpakt gehen. Die erfolgreiche Auktion von italienischen Staatsanleihen am Vormittag hatte den Euro kaum gestützt. "Mittlerweile gilt es am Markt als normal, dass Anleiheauktionen von Italien und Spanien gut laufen", sagte Umlauf.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83580 (Freitag: 0,83685) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 100,53 (101,18) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2046 (1,2078) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.729,00 (1.726,00) Dollar fixiert. Ein Kilogramm Gold kostete 44.390,00 Euro (44.390,00) Euro.