Offenbach (dpa) - Mit eisiger Luft aus Sibirien kühlt das Hoch «Cooper» Deutschland auf Gefrierschrank-Niveau herunter. Von Ost nach West kriecht die Kälte allmählich über das ganze Land. Am Montagmorgen herrschten im Osten bereits stellenweise zweistellige Minusgrade.

Um 08.00 Uhr registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Görlitz 10,4 Grad unter null, in Cottbus waren es minus 9,9 Grad. In Berlin-Tempelhof war es bei minus 9,1 Grad nicht ganz so kalt. Auch im übrigen Land herrschte Frost - die beiden einzigen Stationen ohne Minuszeichen vor der Temperatur waren Karlsruhe (plus 0,2 Grad) und Mannheim (0,6 Grad).

Der Kälterekord im DWD-Messnetz ist aber noch weit entfernt. Er liegt bei minus 37,8 Grad, gemessen am 12. Februar 1929 im bayerischen Wolznach-Hüll nördlich von München.

DWD-Messwerte