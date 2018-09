Nürnberg (dpa) - Frostige Temperaturen haben die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Januar zum Vormonat um 302 000 auf 3,082 Millionen steigen lassen. Das waren zugleich aber 264 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. BA-Chef Frank-Jürgen Weise, sagte, die Arbeitsmarktentwicklung im Januar knüpfe an die gute Entwicklung des letzten Jahres an. Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit habe rein jahreszeitliche Gründe. Witterungsbedingt ruhte auf vielen Baustellen die Arbeit.

