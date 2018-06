Berlin (dpa) - ALBA Berlin hat auch das dritte Spiel in der Top-16-Runde des Eurocups verloren und ist damit so gut wie ausgeschieden. In der EuroChallenge erreichten die Artland Dragons Quakenbrück derweil vorzeitig das Viertelfinale.

ALBA, der Finalist von 2010, unterlag in Vilnius dem litauischen Vizechampion Lietuvos Rytas mit 75:86 (38:40). Der Basketball-Bundesligist hat damit nur noch theoretische Chancen auf das Viertelfinale.

ALBA schlug sich zwar beachtlich und hatte durchaus die Chance auf einen überraschenden Sieg. Am Ende musste der deutsche Vizemeister aber seinem großen Kampf Tribut zollen. Derrick Allen mit 16 Punkten, DaShaun Wood (14) und Heiko Schaffartzik (12) konnten als beste Werfer die Niederlage der Gäste nicht abwenden.

Das Dragons-Team von Trainer Stefan Koch feierte am vierten Spieltag der Gruppe L beim 81:71 (41:30) gegen den belgischen Club Giants Antwerpen bereits den vierten Sieg in der Zwischenrunde. Nathan Peavy traf mit 21 Punkten am besten für die Dragons.

Die EWE Baskets Oldenburg erlitten in der Zwischenrunde der EuroChallenge hingegen einen Rückschlag erlitten. Das Team verlor in der Gruppe I mit 61:74 (28:33) beim lettischen Club BK Ventspils und muss nun um den Einzug ins Viertelfinale bangen.