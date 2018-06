Phoenix (dpa) - Die Dallas Mavericks bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Erfolgskurs. Einen Tag nach dem 101:100-Zittersieg gegen die San Antonio Spurs gewannen die Texaner souverän mit 122:99 bei den Phoenix Suns. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki steuerte im zweiten Spiel nach seiner Pause aufgrund eines lädierten Knies zehn Punkte bei. Mit nun 14:8 Siegen bleiben die Mavericks in der Southwest Division an der Spitze und sind im Playoff-Ranking der Western Conference weiter Vierte.

