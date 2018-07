Straubing (SID) - Eishockey-Bundesligist Straubing Tigers muss drei Wochen auf Torhüter Barry Brust verzichten. Der 28 Jahre alte Kanadier hatte sich im Punktspiel gegen die Eisbären Berlin am Sonntag (1:2) eine Knieverletzung zugezogen. "Unsere Ärzte haben diese Diagnose nach eingehenden Untersuchungen gestellt, und wir haben viel Vertrauen in unsere Ärzte und natürlich in die Heilkünste unserer Reha-Spezialisten, dass uns Barry nach dieser Zeit wieder zur Verfügung steht", sagte Jason Dunham, sportlicher Leiter des Tabellen-Fünften.