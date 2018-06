München (SID) - Die Nachfrage nach Tickets für Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) ist stark angestiegen. "Die Anzahl der Bewerbungen für die Karten war anfangs überschaubar, doch inzwischen gibt es einen rapiden Anstieg. Es ist davon auszugehen, dass wir bei allen Vorrundenspielen mehr Bewerber als Tickets haben werden, ein mögliches Viertelfinale ist sogar jetzt schon überbucht", sagte Teammanager Oliver Bierhoff team.dfb.de

Er sei überzeugt, "dass wir keine Karte zurückgeben müssen. Das zeigt die starke Identifikation der Fans mit dem Team. Besonders wenn ein Turnier näherrückt, ist zu merken, dass die Nationalelf Deutschlands wichtigste Mannschaft, Deutschlands liebstes Kind ist", führte Bierhoff weiter aus.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) stellt den Fans der DFB-Auswahl für die drei Vorrundenspiele in Lwiw gegen Portugal (9. Juni), in Charkow gegen die Niederlande (13. Juni) und erneut in Lwiw gegen Dänemark (17. Juni) jeweils 6000 Tickets zur Verfügung. Bei einem Einzug ins Viertel- und Halbfinale sind laut Bierhoff jeweils 5000 Karten zugesagt, "für das Endspiel würden wir 9000 Tickets erhalten". Gibt es mehr Bewerber als Karten, entscheidet das Losverfahren.

Für den früheren Torjäger ist die Unterstützung der eigenen Anhänger sehr wichtig: "Die Energie, die sich von den Fans auf die Mannschaft überträgt, kann entscheidend sein. Gerade wenn man den Titel holen will." Insgesamt sei die deutsche Elf "ein herausragender Repräsentant für Deutschland. Die Spieler haben auch durch ihr Verhalten außerhalb des Platzes hohe Sympathiewerte. Unsere Spieler sind nicht nur fußballerisch gut, in unserer Mannschaft stehen auch starke Charaktere. All das führt dazu, dass die Identifikation der Deutschen mit dem Team sehr groß ist", meinte Bierhoff.

Dass im Vorfeld des Turniers über viele Probleme in Polen und insbesondere der Ukraine berichtet würde, sieht Bierhoff indes gelassen. "Gegenüber den Standards in Deutschland werden die Fans vermutlich Abstriche machen müssen. Aber im Vorfeld wird immer viel kritisiert, und es werden Horrorszenarien gezeichnet. Und tatsächlich funktioniert dann beim Turnier doch immer alles. Deswegen bin ich optimistisch, dass auch in der Ukraine für alles gesorgt sein wird", sagte er.