Indianapolis (SID) - Football-Profi Sebastian Vollmer von den New England Patriots darf auf einen Premieren-Einsatz im Super Bowl gegen die New York Giants hoffen. Headcoach Bill Belichick hat dem Offensive Tackle für das Finale der amerikanischen Profiliga NFL am Montag (00.30 Uhr MEZ/Sat.1) in Indianapolis einen Platz im Kader in Aussicht gestellt. "Er hat definitiv eine Chance. Sebastian hat sich in den letzten Wochen stark verbessert. Er hat sich gesteigert", sagte der Erfolgstrainer der Nachrichtenagentur AFP.

Vollmer hatte in der regulären Saison wegen einer Fußverletzung und anhaltender Rückenprobleme nur sechs Spiele für das Team aus dem Großraum Boston absolviert. Belichick, der bei allen drei bisherigen Super-Bowl-Siegen der Patriots (2001, 2003, 2004) Trainer war, will die Entscheidung über den Einsatz des 27-Jährigen aus Kaarst erst Ende der Woche treffen.

"Wir müssen sehen, wie er mit der gesteigerten Belastung zurechtkommt", sagte Belichik. Nach Angaben des Trainers sei Vollmer allerdings zuletzt bereits fit genug gewesen, um im Play-off-Halbfinale gegen die Baltimore Ravens (23:20) zu spielen. Belichik hatte am vorletzten Wochenende dennoch auf den einzigen deutschen Spieler in der NFL verzichtet.

Ähnlich wie Vollmer hofft auch Tight End Rob Gronkowski auf einen Einsatz beim Saisonhöhepunkt. Der 22 Jahre alte Schlüsselspieler der Patriots-Offensive hatte gegen Baltimore eine Knöchelverletzung erlitten, hofft aber auch eine rechtzeitige Genesung: "Es geht mir von Tag zu Tag besser", sagte Gronkowski: "Ich mache jeden Tag einen Schritt vorwärts." Das nächste Mannschaftstraining der Patriots findet am Mittwoch statt.