München (SID) -

Das Amtsgericht München hat Formel-1-Pilot Adrian Sutil wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Richerin Christiane Thiemann sah es am zweiten Verhandlungstag als erwiesen an, dass der 29-Jährige am 17. April 2011 in einer Disco in Shanghai den luxemburger Geschäftsmann Eric Lux in gefährlicher Weise mit einem Glas am Hals verletzt hatte. Zu der eineinhalbjährigen Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, verhängte die Richterin eine Geldstrafe von 200.000 Euro, die an acht gemeinnützige Organisationen gehen soll.

Staatsanwältin Nicole Selzam hatte in ihrem Plädoyer sogar eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten sowie 300.000 Euro Geldstrafe gefordert. Der Versuch einer Verständigung zwischen den Parteien war am Dienstagmorgen offenbar an der Staatsanwältin gescheitert.

Sutil, der sich nach dem Abschied von Force India selbst als derzeit arbeitslos bezeichnet hatte, hatte sich in seinem Schlusswort noch einmal entschuldigt. "Es tut mir alles wahnsinnig leid. In diesem Moment habe ich nicht gewusst, nicht bedacht, dass ich ein Glas in der Hand hatte. Es ist ein Vorfall, den ich bereue. Er wird mir bestimmt eine Lehre sein", hatte er gesagt.

Die Staatsanwältin hatte Sutil vorgeworfen, seine Aussage am ersten Verhandlungstag sei "gut einstudiert und vorbereitet" gewesen. Er sei "nicht bereit gewesen, plausibel zu erklären", was vorgefallen sei. Dass Sutil von einem Reflex spreche, sei lächerlich, sagte Selzam mit Verweis auf die Aussagen eines Sachverständigen, dass das Glas von der Seite senkrecht auf den Hals getroffen sei.

"Ein Wegschubsen mit einem Glas ist abenteuerlich und mit der Lebenserfahrung nicht vereinbar. Profisportler haben eine Vorbildfunktion in der Öffentlichkeit, da dürfen einem solche Verfehlungen nicht unterlaufen", sagte die Staatsanwältin, die die Angelegenheit eigentlich gerne ohne einen öffentlichen Prozess geregelt hätte. Den von ihr ausgestellten Strafbefehl über ein Jahr auf Bewährung und 500.000 Euro Geldstrafe hatte die Sutil-Seite allerdings ausgeschlagen.