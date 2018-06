München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München hat seinen Kader überraschend noch einmal verstärkt. Nach Innenverteidiger Guillermo Vallori vom Grasshopper Club Zürich haben die "Löwen" Maximilian Nicu vom Erstligisten SC Freiburg verpflichtet. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2012 mit Option auf Verlängerung. Der dreimalige rumänische Nationalspieler wechselt ablösefrei zu den Sechzigern.

"Der Wunsch, diesen Spieler zu den Löwen zu holen, bestand bereits seit einiger Zeit. Maxi ist sehr variabel einsetzbar, insbesondere in der Offensive, und verfügt über große Erfahrung, auch in der Bundesliga", sagte 1860-Sportdirektor Florian Hinterberger zur Verpflichtung Nicus.

Am Montag hatte der Spanier Vallori (29) bei den Münchnern bis 2013 (plus Option) unterschrieben. Der Abwehrspieler war bereits im Trainingslager in der Türkei dabei gewesen.

Überraschend sind die Transfers im Zuge der anhaltenden Diskussionen zwischen dem Verein und Investor Hasan Ismaik allemal. Zuletzt hieß es, dass Ismaik kein Geld für neue Spieler mehr zur Verfügung stellen werde. Die "Löwen" hatten daraufhin sogar angekündigt, "sämtliche Transferbemühungen" einzustellen.

Ismaik hatte im Gerangel mit der Vereinsspitze zuletzt sogar offen den Rücktritt von Präsident Dieter Schneider gefordert. Die Differenzen sind nach wie vor nicht ausgeräumt, wie in den vergangenen Tagen auch Investoren-Berater Hamadi Iraki noch einmal deutlich machte.

Vizepräsident Franz Maget, auch Mitglied des Aufsichtsrats, hat sich deshalb am Montagabend in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Fernsehens für einen Friedensgipfel ausgesprochen. "Wir sind gezwungen, uns an einen Tisch zu setzen. Es gibt unterschiedliche Interessen. Der Investor will Einfluss haben, der Verein muss die Statuten der DFL achten", sagte Maget, aber es wollten alle "sportlichen Erfolg".