Rom (SID) - Im Duell der Top-Torjäger trifft Nationalspieler Miroslav Klose am Mittwoch (20.45 Uhr) in Italiens Serie A mit seinem Klub Lazio Rom auf den Schweden Zlatan Ibrahimovic mit Meister AC Mailand. Ibrahimovic führt zwar mit 15 Treffern in 17 Spielen die Torjägerliste der Serie A an, doch für Lazios Trainer Edy Reja haben Kloses 11 Treffer trotzdem einen höheren Stellenwert: "Ibrahimovic ist spektakulärer, Klose setzt auf die Mannschaft, er arbeitet für die Gruppe und hilft jedem", sagte Reja.

Nach Kloses Doppelpack zum 3:0-Sieg bei Chievo Verona lobte Reja seinen Stürmer in höchsten Tönen. "Ich dachte nicht, dass Klose ein derartiges Durchhaltevermögen hat. Er ist intelligent und entscheidend, sowohl im initiieren von Torgelegenheiten, aber auch wenn es darum geht, den Ball ins Netz zu bringen", sagte Reja. Lazio liegt derzeit mit 36 Punkten auf Tabellenplatz vier, sieben Zähler hinter dem Zweiten Milan.