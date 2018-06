Bogotá (SID) - (SID) - Torhüter Faryd Mondragon, der von 2007 bis 2010 im Tor des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln gestanden hat, kehrt in seine kolumbianische Heimat zurück. Wie die Tageszeitung El Tiempo berichtet, will der Ex-Nationaltorhüter nach einem Gastspiel bei Philadelphia Union in den USA seine Karriere beim kolumbianischen Erstligisten Deportivo Cali ausklingen lassen. Dort hatte der mittlerweile 41 Jahre alte zweimalige WM-Teilnehmer seine Profi-Karriere 1990 begonnen.