Kairo (dpa) - Am zweiten Tag seines Ägypten-Besuchs trifft Außenminister Guido Westerwelle den Vorsitzenden des regierenden Militärrats, Mohammed Hussein Tantawi. Zudem führt er Gespräche mit Vertretern der Übergangsregierung und verschiedener Parteien.

Hauptthema dürfte die Lage in Ägypten ein Jahr nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Husni Mubarak sein. Daneben wird es voraussichtlich um die Gewalt in Syrien, den Atomstreit mit dem Iran und den Nahostkonflikt gehen.

Am Abend reist Westerwelle nach Israel weiter. Am Mittwoch will er auch die palästinensischen Gebiete besuchen. Der FDP-Politiker hatte seine fünftägige Nahostreise am Sonntag in Jordanien begonnen.

