New York (dpa) - Vor dem Treffen des Weltsicherheitsrats zu Syrien hat sich die Lage in dem Land weiter zugespitzt. Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad gingen erneut mit massiver Gewalt gegen Regime-Gegner vor. Die Opposition zählte allein gestern 100 Tote. Der Druck auf das mächtige UN-Gremium wächst. Außenminister Guido Westerwelle und US-Außenministerin Hillary Clinton forderten die Internationale Staatengemeinschaft zum Handeln auf. Im diplomatischen Tauziehen um eine Resolution zur Syrien-Krise will der UN-Sicherheitsrat am Abend Vertreter der Arabischen Liga hören.

