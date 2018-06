Washington/New York/Kairo/Damaskus (dpa) - Das Regime von Syriens Präsident Al-Assad geht unbeeindruckt von einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrates weiter mit brutaler Gewalt gegen seine Gegner vor.

Seit Wochenbeginn sind mehr als 110 Menschen getötet worden. Deshalb wollte der UN-Sicherheitsrat am Dienstagabend in New York erneut Anlauf nehmen, um das tägliche Blutvergießen in Syrien zu stoppen. Allerdings ging es nicht um die Abstimmung über einen Resolutionsentwurf, sondern um eine Anhörung des Generalsekretärs der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi. Unterstützer einer Syrien-Resolution wie beispielsweise Deutschland erhoffen sich davon Auftrieb für ihre Bemühungen.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) rief in Kairo den UN-Sicherheitsrat erneut zu schnellem und entschlossenem Handeln auf. «Die Gewalt des Assad-Regimes, sie muss unmissverständlich verurteilt werden», sagte er. «Die Lage in Syrien, sie wird immer schlimmer, sie spitzt sich zu. Es ist eine Tragödie, ein Drama.» Spekulationen über einen Militärschlag gegen Syrien wies Westerwelle deutlich zurück. «Es gibt keinerlei Diskussion im Sicherheitsrat in New York oder zwischen uns und unseren Partnern über irgendeine militärische Intervention.»

Allerdings hat die Veto-Macht Russland bereits im Vorfeld ihren Widerstand gegen scharfe Sanktionen erklärt. Trotz aller internationalen Appelle schloss Russland ein Votum gegen das syrische Regime aus. Außenminister Sergej Lawrow machte am Dienstag nach Angaben der Agentur Interfax deutlich, dass Moskau «niemals» im Weltsicherheitsrat einer Militärintervention in Syrien zustimmen werde. «Das garantiere ich Ihnen», sagte er. «Ein Regimewechsel ist nicht unsere Aufgabe.» Bisher sind im Sicherheitsrat alle geplanten Sanktionen gegen Syriens Machthaber Baschar al-Assad am Widerstand Russlands gescheitert.

Der Chefdiplomat rief alle Seiten in dem Konflikt erneut zu einem Dialog auf. Ein Rücktritt Assads dürfe keine Vorbedingung für Gespräche sein. Allein das syrische Volk könne über das Schicksal des Präsidenten entscheiden. Moskau kritisierte zudem erneut, der vom Westen vorgelegte Resolutionsentwurf ebne den Weg in einen Bürgerkrieg.

Im Gegensatz zu Lawrow verlangte auch US-Außenministerin Hillary Clinton, das höchste Gremium der Vereinten Nationen müsse «eine klare Botschaft der Unterstützung an das syrische Volk senden. Das Regime in Damaskus habe die Militäroperationen im ganzen Land verschärft, in den vergangenen Tagen seien Hunderte Zivilisten getötet worden, hieß es in einer am Montag in Washington verbreiteten Erklärung. «Der Sicherheitsrat muss handeln und dem syrischen Regime klarmachen, dass die Weltgemeinschaft ihr Handeln als eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit betrachtet», erklärte Clinton.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon pochte auf ein geschlossenes Votum des Sicherheitsrats. In Amman sagte er, täglich würden Dutzende Menschen getötet. Das müsse sofort aufhören.

In New York nahm auch hinter den Kulissen der diplomatische Druck auf Russland zu, Aktionen des Sicherheitsrates nicht länger zu blockieren. Am Vortag war auf Expertenebene fast sechs Stunden um den Resolutionsentwurf gestritten worden, den Marokko am Freitag eingebracht hatte. Darin werden ein Ende der Gewalt und politische Reformen bis hin zum teilweisen Machtverzicht Assads gefordert.

Regimetruppen setzten derweil ihre Offensive gegen oppositionelle Soldaten im Umland der Hauptstadt Damaskus fort. Die syrische Opposition zählte allein am Montag landesweit 100 Tote, bis Dienstagnachmittag wurden nach Angaben von Aktivisten weitere 15 Menschen getötet. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurde die Gegend um Damaskus «von Terrorgruppen gesäubert».

