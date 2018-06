Hamburg (dpa) - Als Konsequenz aus dem Methadon-Tod der elfjährigen Chantal ist die Leiterin des zuständigen Jugendamtes Medienberichten zufolge von ihren Aufgaben entbunden worden. Man werde die Stelle neu besetzen, sagte der Bezirksamtschef Markus Schreiber dem «Hamburger Abendblatt». Zunächst übernehme Wolters Stellvertreterin die Aufgaben. Chantal starb am 16. Januar im Stadtteil Wilhelmsburg an einer Vergiftung mit der Heroin-Ersatzdroge Methadon. Das Kind lebte bei Pflegeeltern, beide sind drogenabhängig und in einem Methadon-Programm.

