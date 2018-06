Peking (dpa) - Zwei Tage vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in China ist erneut ein langjähriger chinesischer Bürgerrechtler vor Gericht gestellt worden. Die Anklage warf dem 58-jährigen Zhu Yufu vor einem Volksgericht in der ostchinesischen Stadt Hangzhou «Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt» vor, wie sein Anwalt der dpa in Peking berichtete. Menschenrechtsgruppen appellierten an die Kanzlerin, sich in Peking für Zhu Yufu und andere verfolgte Bürgerrechtler einzusetzen.

