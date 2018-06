München (dpa) - Seit November war klar, dass den Beschäftigten von Nokia Siemens Networks harte Einschnitte bevorstehen. Nun die traurige Gewissheit: Vor allem Deutschland trifft es knüppeldick. Der angeschlagene Netzwerkausrüster will in Deutschland 2900 Stellen streichen und damit fast ein Drittel aller Jobs hierzulande abbauen. Zudem soll ein Großteil aller Standorte geschlossen werden, darunter auch der mit Abstand größte in München. Allein dort sind rund 3600 Mitarbeiter betroffen, die ihren Arbeitsplatz verlieren sollen oder umziehen müssen. Die IG Metall kündigte Widerstand an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.