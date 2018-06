München (SID) - Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga wird erstmals bei den BMW Open in München aufschlagen. Der Weltranglisten-Sechste hat Turnierdirektor Patrick Kühnen am Rande der Australian Open frühzeitig seine Zusage für das ATP-Tennisturnier vom 28. April bis 6. Mai gegeben.

"Jo-Wilfried ist ein unglaublich netter Kerl, der immer hundert Prozent gibt. Ich bin mir sicher, dass er das Münchner Publikum in seinen Bann ziehen wird", sagte Kühnen über seine Verpflichtung.

Tsonga hat in seiner Karriere bisher acht ATP-Turniere gewonnen. Zuletzt siegte er im Januar in Doha. Bei den Australian Open war er im Achtelfinale überraschend am Japaner Kei Nishikori gescheitert.