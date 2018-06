Oslo (dpa) - Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik kann sich vor Beginn seines Prozesses in einem Fernseh-Interview äußern. Der rechtsradikale Islamhasser soll sich vom 16. April an für die Ermordung von 77 Menschen bei zwei Anschlägen im vergangenen Sommer vor Gericht verantworten. Wie Vize-Gefängnischef Gøran Nilsson sagte, hat der in der Haftanstalt Ila sitzende Breivik einer «ausländischen TV- Gesellschaft» für ein Interview zugesagt. Alle Interviewwünsche anderer Medien habe er abgelehnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.