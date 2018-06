Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat erstmals öffentlich bestätigt, dass die USA in Pakistan Drohnen gegen mutmaßliche Al-Kaida-Terroristen und andere militante Kräfte einsetzen. In einer virtuellen Bürgerversammlung via Internet verteidigte Obama die Angriffe mit unbemannten Flugzeugen. Diese würden nicht willkürlich, sondern «sehr sorgfältig» und «sehr gezielt» durchgeführt. Bisher hatte die US-Regierung es stets vermieden, öffentlich über ihre Drohnen-Einsätze zu sprechen.

