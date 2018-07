Frankfurt/Main (dpa) - Die Börsen von Frankfurt und New York müssen ihre Fusionspläne heute aller Voraussicht nach begraben. Die EU-Kommission dürfte den Zusammenschluss von Deutscher Börse und New York Stock Exchange Euronext verbieten. Darauf deutete zuletzt alles hin. Die Bedenken der Wettbewerbshüter gegen die Marktmacht des geplanten Börsenriesen im Handel mit Derivaten - vereinfacht gesagt Finanzwetten - scheinen zu groß. Bei einem Nein könnten Frankfurt und New York wollten vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen klagen.

