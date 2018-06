Frankfurt/Main (SID) - Die Bundesliga-Stiftung füllt das gesellschaftliche Engagement der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit Leben und hat seit ihrer Gründung im Januar 2009 bislang 3,2 Millionen Euro in 55 soziale Projekte investiert. "Das ist wirklich eine stolze Zahl. Wir haben in den ersten drei Jahren seit der Gründung der Bundesliga-Stiftung einiges bewegt und uns innerhalb kürzester Zeit zu einer festen Größe innerhalb der Gesellschaft entwickelt", sagte Vorstand Tom Bender bei der Vorstellung des ersten Tätigkeitsberichts der Bundesliga-Stiftung am Mittwoch in Frankfurt/Main.

Doch im Vordergrund steht laut DFL-Geschäftsführer Bender weiter nicht die finanzielle Hilfe, sondern die langfristige Perspektive und die Glaubwürdigkeit der geförderten Aktionen. "Unser Motto heißt 'Chancen schaffen'. Ziel ist es durch unsere Förderung Menschen zur Selbsthilfe zu animieren", sagte Bender.

Die Haupteinnahmequelle für die Stiftung sind die Strafen für die Bundesligisten wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsunterlagen. Knapp 2,4 Millionen Euro flossen aus diesem Topf seit Januar 2009 in die Bundesliga-Stiftung. Zudem kommen 1,7 Millionen Euro aus dem Strafen, die durch das DFB-Sportgericht ausgesprochen werden. Insgesamt konnte die Stiftung in den vergangenen drei Jahren fast acht Millionen Euro einnehmen.

Die Bundesliga-Stiftung hat sich die Unterstützung von insgesamt vier Säulen auf die Fahne geschrieben. Gezielt gefördert werden Maßnahmen für Kinder, für Menschen mit Behinderung und mit Migrationshintergrund. Zudem hat seit Anfang 2009 insbesondere die Kampagne Sportler für Sportler, bei der Bundesliga-Profis und der Wolfsburger Trainer Felix Magath den finanziell weniger betuchten Olympia-Sportlern wie Lena Schöneborn ihren Respekt zollen, für Furore gesorgt.

"Der Fußball hat im Laufe der Jahre gelernt, über den Tellerrand hinauszublicken. Die Fußballer stehen seit Jahren schon auf der Sonnenseite des Lebens, während zahlreiche Sportler, die für Deutschland bei Olympischen Spielen Gold gewinnen sollen, noch immer massiv zu kämpfen haben, um ihren Sport überhaupt ohne Existenz- und Zukunftsängste ausüben zu können", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

In der laufenden Saison steht vor allem das Thema Migration als weiteres Leuchtturmprojekt bei der Bundesliga-Stiftung ganz oben auf der Agenda. Integrations-Pate ist Bundesliga-Profi Ilkay Gündogan vom deutschen Meister Borussia Dortmund.

"Für eine Stiftung, die es erst seit drei Jahren gibt, haben wir schon einiges erreicht. Unser Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung liegt bereits bei 24 Prozent. Für eine so junge Stiftung ist das ein herausragender Wert. Und wir sind alle mit Herzblut dabei", sagte Bender.