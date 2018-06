Nürnberg (SID) - Trainer Dieter Hecking von Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg glaubt fest an die erfolgreiche Titelverteidigung des kommenden Gegners Borussia Dortmund. "Dortmund ist im Moment das Maß der Dinge, sie haben in der Rückrunde zwei spektakuläre Spiele absolviert. Für mich sind sie auch im Sommer Meister", sagte Hecking vor dem Duell mit dem BVB am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Liga total!). Dortmund könne davon profitieren, dass der aktuelle Tabellenführer Bayern München noch auf "drei Hochzeiten" tanze und sich möglicherweise besonders auf die Champions League mit dem Endspiel am 19. Mai in München konzentriere, meinte Hecking.

Nichtsdestotrotz rechnet sich der Coach des Tabellen-13. gegen den Zweiten etwas aus. Das Spiel werde "keine leichte Nummer", aber: "Natürlich werde ich die Mannschaft heiß machen. Wir wissen, dass wir sehr viel investieren, unsere Stärken zu 100 Prozent abrufen und über unsere Grenzen gehen müssen, um das Glück zu erzwingen, das man braucht."

Zu offen dürfe sein Team das Spiel allerdings nich angehen, betonte Hecking: "Der HSV wollte mitspielen und hat gefühlt 1:10 verloren", sagte er über das 5:1 des BVB zum Rückrundenstart.

Hecking muss am Freitag weiter auf die verletzten Javier Pinola, Timm Klose, Per Nilsson und Hanno Balitsch verzichten. Timothy Chandler kehrt in den Kader zurück, wird laut Hecking aber nicht von Beginn an spielen.

Erneut verliehen hat der Club unterdessen Rubin Okotie. Der Stürmer, der zuletzt beim belgischen Klub VV St. Truiden aktiv war, wird bis Sommer bei Sturm Graz von Franco Foda trainiert. "Wir versprechen uns vom Ausleihen mehr Spielpraxis für Rubin", sagte Manager Martin Bader. In St. Truiden hatte der Angreifer neun Spiele (ein Tor) bestritten.