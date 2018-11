New York (dpa) - Die russische Haltung zu einer Syrienresolution im UN-Sicherheitsrat ist bei Amnesty International auf scharfe Kritik gestoßen. Die Blockade sei unverantwortlich, erklärte die Gefangenenhilfsorganisation in New York. Russland trage erhebliche Verantwortung dafür, dass die brutale Niederschlagung berechtfertigter Forderungen ungebremst weitergehen könne, sagte der UN-Experte der Organisation, José Luis Díaz. Russland hatte gedroht, gegen einen arabisch-europäischen Resolutionsentwurf ein Veto einzulegen.

