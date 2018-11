New York (dpa) - Jeden Tag Tote, jeden Tag Gewalt, jeden Tag Menschenrechtsverstöße: Die Arabische Liga hat von den Vereinten Nationen Taten in der Syrien-Krise gefordert. Das Töten habe unglaubliche Ausmaße angenommen, sagte der Syrienbeauftragte der Arabischen Liga. Die Tötungsmaschine arbeite ununterbrochen. Die Mehrheit des Sicherheitsrates will handeln, doch Russland will bei seinem Nein bleiben und kann eine Resolution per Veto verhindern. Auch China sprach sich gegen Sanktionen aus.

