Kairo/Damaskus/New York (dpa) - Russland und China bleiben hart: Sie blockieren im Syrienkonflikt jede UN-Resolution. Im Land eskaliert derweil die Lage. «Die Tötungsmaschine arbeitet ununterbrochen», sagt der Syrienbeauftragte der Arabischen Liga.

Bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York blieb Russland bei seinem Nein zu Sanktionen gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad. Über eine Resolution werde vorerst nicht abgestimmt, ließ die Veto-Macht am Mittwoch wissen. Damit kann das höchste UN-Gremium keine Maßnahmen verabschieden, um das seit zehn Monaten fortwährende Blutvergießen zu stoppen. Das Assad-Regime erklärte sich derweil im Staatsfernsehen fest entschlossen, die Stabilität wieder herzustellen - koste es, was es wolle.

Trotz der russischen Blockadehaltung hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) seine Hoffnung auf eine Einigung im Sicherheitsrat noch nicht aufgegeben. «Die Lage in Syrien ist in jeder Hinsicht bedrückend, deshalb werden wir in den nächsten Tagen intensiv und in unmittelbaren Gesprächen darauf hinarbeiten, dass die überfällige Resolution zustande kommt», sagte er in Tel Aviv.

Vor dem Weltsicherheitsrat hatte der arabische Staatenbund ein politisches Eingreifen in dem Land gefordert, wo seit März 2011 nach UN-Angaben mehr als 5600 Menschen getötet worden sind. Seit Freitag liegt dem Rat der dritte Versuch einer Resolution zur Syrienkrise vor. Darin werden ein sofortiges Ende der Gewalt und demokratische Reformen bis zum Machtverzicht von Präsident Assad gefordert. Für Russland ist dieser Entwurf nicht annehmbar.

Der russische Vizeaußenminister Gennadi Gatilow sagte nach Angaben der Agentur Interfax, es gebe Anstrengungen für einen Kompromiss. Dafür solle auch über Teile eines früheren russischen Resolutionsentwurfs wieder beraten werden.

Die ersten beiden Versuche der EU-Länder, darunter Deutschland, waren am Widerstand Chinas und vor allem Russlands gescheitert. Russland lehnt eine einseitige Verurteilung des Assad-Regimes ebenso ab wie einen Waffenboykott, Militäreinsatz oder Regimewechsel.

«Es ist nicht Sache der UN, über Regierungen zu entscheiden», sagte Moskaus UN-Botschafter Witali Tschurkin in New York. Er lud Vertreter des Regimes und der Opposition zusammen mit denen der Arabischen Liga zu direkten Gesprächen nach Moskau ein. «Der Sicherheitsrat kann in dem Konflikt eine konstruktive Rolle spielen. Aber er sollte das Gebot der Nichteinmischung beachten.» Russland kann als eines der fünf ständigen Mitglieder mit einem Veto jede Entscheidung des UN-Sicherheitsrates blockieren. Auch China sprach sich gegen Sanktionen aus.

«Das Töten in Syrien hat unglaubliche Ausmaße angenommen. Die Tötungsmaschine arbeitet ununterbrochen», sagte der Syrienbeauftragte der Arabischen Liga, Katars Regierungschef Scheich Hamad bin Dschasim al-Thani. Unter den Todesopfern seien sogar Hunderte Kinder. «Ich glaube, nicht eines dieser Kinder war ein Mitglied einer bewaffneten terroristischen Gruppe.» Die Menschen hofften nun auf die UN: «Das Schicksal des syrischen Volkes liegt in Ihrer Hand!» Das Regime in Damaskus macht auch Terroristen für die Gewalt verantwortlich.

Der syrische UN-Botschafter Baschar Dschaafari griff die Arabische Liga scharf an. «Sie hat ihre Entscheidungen dem UN-Sicherheitsrat übertragen. Dem Rat, der Hunderte Male gegen Araber entschieden hat!»

Scheinbar unbeeindruckt von der Sondersitzung gingen syrische Regierungstruppen am Mittwoch gegen Regimegegner im Umland der Hauptstadt Damaskus vor. Nach Angaben von Aktivisten stürmten Soldaten mit Panzern einige Vororte und durchsuchten die Häuser nach Deserteuren. Landesweit seien mindestens 50 Menschen getötet worden, hieß von Aktivisten der Opposition, die meisten im Umland von Damaskus und der Provinz Homs.

Auch die seit vielen Wochen umkämpfte Protesthochburg Homs stand demnach weiter unter Beschuss. An der Grenze zum Libanon wurden bei Gefechten zwischen Streitkräften des Regimes und Deserteuren mindestens zwölf Menschen getötet. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sterben derzeit in Syrien täglich 40 Menschen in dem Konflikt.

Amnesty International kritisierte vor diesem Hintergrund Russlands Blockadehaltung als unverantwortlich. «Russland trägt erhebliche Verantwortung dafür, dass die brutale Niederschlagung gerechtfertigter Forderungen ungebremst weitergehen kann», sagte der UN-Experte der Organisation, José Luis Díaz, in New York. Russland hatte bereits im Oktober zusammen mit China eine UN-Resolution per Veto gestoppt. «Nach den uns vorliegenden Berichten wurden seitdem mehr als 2600 Menschen in Syrien getötet», sagte Díaz.

