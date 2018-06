Hamburg (dpa) - Im Fall des Methadon-Todes der elfjährigen Chantal in Hamburg hat die zuständige Behörde schwere Fehler des Jugendamtes eingeräumt und personelle Konsequenzen angekündigt. Der Chef des Bezirksamtes Mitte, Markus Schreiber, erklärte am Abend im Familienausschuss, es habe über mehrere Jahre insgesamt fünf Hinweise auf Drogen in der Pflegefamilie gegeben. Dem sei nicht genug nachgegangen worden. Die Mitarbeiter hätten diese Anschuldigungen als üble Nachrede abgetan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.