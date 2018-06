Woking (dpa) - Red-Bull-Herausforderer McLaren-Mercedes hat als erstes Top-Team seinen neuen Formel-1-Wagen vorgestellt. Vizeweltmeister Jenson Button und Teamkollege Lewis Hamilton enthüllten den silberglänzenden MP4-27 auf der Bühne des Firmensitzes im englischen Woking.

«Es ist ein fantastisches Auto», meinte Hamilton. «Ich freue mich schon, nächste Woche in Jerez zu fahren», fügte Ex-Champion Button hinzu. «Wir müssen aus der Box kommen und stark sein», sagte er mit Blick auf den Testauftakt am 7. Februar im spanischen Jerez und erst Recht mit Blick auf den Saisonstart am 18. März in Melbourne.