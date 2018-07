Los Angeles (dpa) - Die britische Soul-Sängerin Adele (23) hat sich von ihrer Operation an den Stimmbänder offenbar gut erholt. Bei der Verleihung der Grammys wird sie nach einer Pause von fast fünf Monaten wieder auf der Bühne stehen, heißt es auf der Webseite des Veranstalters.

Adele sieht der Show gespannt entgegen: «Es ist eine große Ehre, an solch einem Abend teilzunehmen. Und da es mein erster Auftritt seit Monaten ist, ist das ziemlich aufregend und nervenaufreibend. Aber was für eine Art und Weise, um wieder zurückzukommen», ließ die Sängerin wissen.

Adele ist für insgesamt sechs Grammys nominiert, darunter in den Kategorien «Aufnahme des Jahres» und «Titel des Jahres» (jeweils «Rolling In The Deep») sowie «Beste Platte» («21»). Die Verleihung der Musikpreise findet am 12. Februar im Staples Center in Los Angeles statt.

Grammy-Webseite