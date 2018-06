Romney nach Florida-Vorwahl auf Siegeskurs

Washington (dpa) - Triumph für Mitt Romney bei den Republikanervorwahlen in Florida: Mit rund 46 Prozent der Stimmen hat der Ex-Gouverneur seinen schärfsten Rivalen Newt Gingrich regelrecht deklassiert. Ex-Parlamentspräsident Gingrich kam lediglich auf rund 32 Prozent. Das berichteten Fernsehsender nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen. Er stehe bereit, um die Partei und die Nation zu führen, sagte Romney. Gingrich gibt sich aber noch nicht geschlagen. Er will weiter im Rennen bleiben.

Breiter Ruf nach Syrien-Resolution

New York (dpa) - Russland stellt sich im UN-Sicherheitsrat weiterhin gegen eine Syrien-Resolution. Bei einer Sondersitzung in New York wurden die Fronten in dem Konflikt noch einmal ganz deutlich. Das Töten in Syrien habe unglaubliche Ausmaße angenommen, sagte ein Vertreter der Arabischen Liga. Europäer, Amerikaner und vor allem die Araber verlangen, dass das mächtigste UN-Gremium handelt. Russland als ständiges Mitglied kann alle überstimmen. Syrien ist ein Verbündeter Russlands. Moskau liefert Waffen in das Land.

Merkel reist mit hochrangiger Delegation nach China

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute mit einer Delegation von Politikern und Wirtschaftschefs nach China. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die Finanzkrise in Europa und das EU-Ölembargo gegen den Iran gehen. Merkel will aber auch die Menschenrechtslage in China ansprechen. Sie trifft sich morgen mit Ministerpräsident Wen Jiabao. Freitag ist dann ein Termin mit Staatspräsident Hu Jiantao geplant. Merkel und die Delegation bleiben bis Samstag.

Westerwelle spricht mit Netanjahu und Abbas über Nahost-Konflikt

Tel Aviv (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle trifft sich heute mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Im Mittelpunkt beider Gespräche wird der Nahost-Friedensprozess stehen. Vorher will Westerwelle in Jerusalem ein Abkommen unterzeichnen, mit dem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gefördert werden soll. Israel und die Palästinensergebiete sind die letzten Stationen der fünftägigen Nahost-Reise Westerwelles. Morgen fliegt er nach Deutschland zurück.

Offenbar Deutscher im Jemen entführt

Kairo (dpa) - Im Jemen ist offenbar ein Deutscher verschleppt worden. Der Mann wurde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Saba gemeinsam mit drei weiteren UN-Mitarbeitern entführt. Bewaffnete sollen die Gruppe nahe Sanaa überfallen haben. Die Entführer forderten die Freilassung eines Gefangenen, heißt es. Es liefen bereits Verhandlungen. Nach dpa-Informationen waren die Entführten für das Büro für Humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen tätig. Im Auswärtigen Amt wurde ein Krisenstab eingesetzt.

BBC: Nato-Bericht zeigt Verbindungen zwischen Taliban und Pakistan

London (dpa) - Die Nato hat laut BBC Beweise, dass pakistanischen Sicherheitskräfte direkte Unterstützung für die Taliban in Afghanistan leisten. Das gehe aus einem geheimen Nato-Bericht hervor, in den die BBC Einsicht genommen habe, berichtete der Sender am Abend. Der Bericht basiere auf 27 000 Verhören von Taliban-Kämpfern und Al-Kaida-Mitgliedern. Demnach bleiben die Taliban weiter aggressiv. Sie könnten auf die Unterstützung weiter Teile der afghanischen Bevölkerung bauen. Pakistan wisse über den Aufenthaltsort führender Taliban bescheid.