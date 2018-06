Offenbach (dpa) - Die Kälte aus Russland drückt die Temperaturen in Deutschland weiter in den Keller. In der Nacht zum Mittwoch seien die tiefsten Werte vor allem in Ostdeutschland gemessen worden, sagte Meteorologe Helmut Malewski vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Am kältesten sei es in der Nacht aber mit minus 15,9 Grad auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald gewesen. Am Mittwochvormittag hätten die Thermometer in Berlin noch minus elf Grad angezeigt. In München wurden minus neun Grad gemessen, in Hamburg minus sieben.

In den nächsten Tagen soll es noch frostiger werden. Am Donnerstag könnten in Berlin bis minus 15 Grad gemessen werden, sagte Malewski. Auch tagsüber sollen die Temperaturen vielerorts in den zweistelligen Minusbereich rutschen. Durch den Wind sei die gefühlte Temperatur sogar noch deutlich niedriger und werde als sehr unangenehm empfunden.

In der Ukraine kostet die Kältewelle immer mehr Menschen das Leben: Wegen des starken Frosts mit Temperaturen um minus 30 Grad sind in der Ex-Sowjetrepublik erneut 13 Menschen erfroren. Damit starben in dem Land als Folge des harten Winters in den vergangenen Tagen mindestens 43 Menschen, teilte das Zivilschutzministerium am Mittwoch in Kiew mit. Hunderte liegen weiter mit Erfrierungen in Krankenhäusern. Die meisten Kälteopfer sind Obdachlose.

Allein seit dem Vortag hätten sich im Ausrichterland der Fußball-Europameisterschaft 2012 etwa 7500 Menschen in öffentlichen Wärmestuben mit kostenlosem Essen und Getränken versorgt, hieß es.

In Tschechien wurde bei extrem kaltem Winterwetter mit Temperaturen bis minus 29,4 Grad ein Obdachloser tot auf einer Wiese gefunden. Der Mann erfror nach ersten Erkenntnissen der Polizei, nachdem er eine Notunterkunft aus eigenen Stücken verlassen hatte. Die Hauptstadt Prag, in der rund 3000 Obdachlose leben, wollte am Mittwoch am Moldau-Ufer beheizte Zelte aufbauen. Dort sollen warme Mahlzeiten ausgegeben werden. In Prag und in der Mitte des Landes brachen am Mittwoch erneut Eisenbahnschienen wegen des Extremfrostes. In der mährisch-schlesischen Industrieregion herrschte massiver Wintersmog.

Die klirrende Kälte lässt auch viele Menschen in Polen weiter zittern. Bei Tagestemperaturen von minus 15 bis minus 20 Grad waren auf den Straßen in der Hauptstadt Warschau am Mittwoch nur diejenigen unterwegs, die den Gang nach draußen nicht vermeiden konnten.

Im nordostpolnischen Masuren suchte die Polizei nach zwei Anglern, die seit dem Vorabend vermisst wurden. Die beiden Männer könnten durch die Eisdecke des Sniardwy-Sees gebrochen sein. Eine Suche mit Hubschraubern und Wärmekameras brachte zunächst keinen Erfolg, meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP.

Während der Eisschollenteppich auf der Weichsel von Tag zu Tag dichter wird, ist die Lage vor allem für Menschen in schlecht beheizten Altbauten dramatisch. Das polnische Fernsehen zeigte Rentner, die in voller Winterbekleidung in ihren Wohnungen saßen. Kohleöfen reichten angesichts der Kälte oft nicht mehr aus, die Wohnungen ausreichend warm zu halten.

Probleme könnte die Kältewelle auch bei den Vorbereitungen auf die Fußballeuropameisterschaft machen. In Warschau zum Beispiel wird weiter mit Hochdruck am Bau der neuen U-Bahn und der neuen Regionalbahnhöfe gearbeitet. Die durch die Bauarbeiten offen liegenden Wasser- oder Heizungsrohre sind nun ungeschützt und könnten bei der klirrenden Kälte bersten. Der polnische Wetterdienst gab zunächst keine Entwarnung - im Gegenteil: In den kommenden Tagen soll es sogar noch minus 30 Grad kalt werden.

In Rumänien sanken die Temperaturen am Mittwochmorgen auf mehr als minus 32 Grad. Der Wert wurde in Intorsura Buzaului in den Karpaten gemessen, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax. Er sei der bisherige Frost-Rekord dieses Winters. Im Zentrum von Bukarest fiel über Nacht in vielen Gebäuden zeitweise die Heizung aus, weil der Gasdruck in den Leitungen nachließ.

Die Ausläufer der sibirischen Kälte erreichten sogar Athen. Freiwillige Helfer versorgten dort und in anderen Städten Obdachlose mit warmen Getränken, Decken und Schlafsäcken, wie das Fernsehen berichtete. Allein in der 4,5-Millionen-Metropole Athen sind mehr als 20 000 Menschen obdachlos. Rund ein Drittel davon verloren wegen der schweren Finanzkrise in den vergangenen zwei Jahren ihr Zuhause.

In Nordgriechenland herrschten in der Nacht zum Mittwoch sogar Temperaturen von bis zu minus 15 Grad. Zahlreiche Schulen in Nord- und Mittelgriechenland blieben den zweiten Tag in Folge geschlossen. Viele Fährverbindungen fielen wegen stürmischer Winde in der Ägäis aus. Schnee fiel auch auf den Bergen und im hügeligen Hinterland von Kreta, berichtete der lokale Rundfunk ERA-Iraklion.

