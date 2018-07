Indianapolis (dpa) - Der rechte Fuß hält, der Virus ist auskuriert und der Koloss aus Kaarst «ready to go» - Vorhang auf für Sebastian Vollmer. Der 2,03 Meter große und 143 Kilo schwere Kraftprotz betritt Amerikas ultimative Football-Bühne.

Wenn am Sonntagabend (Ortszeit) in Indianapolis die New England Patriots und die New York Giants im Super Bowl der Football-Profiliga NFL um die begehrteste Sport-Trophäe der USA spielen, will Vollmer Patriots-Power Made in Germany beisteuern. «Man weiß nicht, ob man da noch einmal hinkommt, egal wie lange die Karriere dauert. Viele große Spieler haben es nie dorthin geschafft», sagte Vollmer vor dem Saison-Höhepunkt.

Nachdem sich der einzige deutsche NFL-Profi am 27. November den rechten Fuß gebrochen hatte, schien seine dritte Saison in der Liga der kräftigen und kompromisslosen Kerle bereits beendet zu sein. Doch auch ohne ihren Right Tackle vom Niederrhein gewannen die Patriots seitdem alle sieben Spiele - und mit jedem Sieg stieg die Wahrscheinlichkeit eines Vollmer-Comebacks. Der Fuß, so Vollmer, sei «noch nicht bei 100 Prozent, aber gut genug», um am Sonntag zu spielen. Ganz sicher scheint sein Einsatz aber nicht. Vollmers Job in der Offensiv-Abteilung ist, die gegnerischen Verteidiger zu blocken.

Am Dienstag musste er wegen eines Virus noch auf den Medien-Tag verzichten, am Mittwoch war der 27-Jährige dann im Team-Hotel ein gefragter Mann. Deutsche, amerikanische und sogar mexikanische Journalisten nutzten die 45-minütige Interviewzeit bis zur letzten Sekunde. Vollmer plauderte über Football, seine Verletzung und Familie.

Vollmer ist nach Uwe von Schamann, dem Ex-Kicker der Miami Dolphins, erst der zweite Deutsche im Endspiel und wäre der erste Champion. Von Schamann verlor 1983 und 1985 jeweils die Finals gegen die Washington Redskins (17:27) und San Francisco 49ers (38:16). «Ich hoffe mal, dass ich den Trend hier nicht fortsetzen werde», sagt Vollmer.

Seine Eltern werden im Stadion sitzen, seine einstigen Mitspieler der Düsseldorf Panther daheim eine Super Bowl-Party feiern. Mit einigen von ihnen hatte er 2002 den ersten Super-Bowl-Sieg der Patriots gegen St. Louis zu nächtlicher Stunde im TV verfolgt. Als sich New England und New York vor vier Jahren im Endspiel gegenüberstanden, saß Vollmer ebenfalls vor dem Fernseher - in Houston, wo er seit 2004 am College studierte und sich ins Blickfeld der landesweiten Football-Scouts spielte.

Bei der etwas überraschenden 14:17-Niederlage der Patriots gegen die Giants wurde New Englands Quarterback Tom Brady damals von der New Yorker Defensive fünfmal zu Boden gerissen. «Da müssen wir diesmal besser sein», betonte Brady - und setzt mit diesen Worten auch auf Vollmer. Ob er von Beginn an dabei sein wird, ist noch offen. Trainer Bill Belichick bescheinigte ihm in den vergangenen Tagen zumindest «große Fortschritte» bei der Genesung. Für seinen Einsatz gibt Vollmer alles. Während seine Mitspieler in ihrer Freizeit in Downtown Indianapolis shoppen, nutzt er jede Möglichkeit, den rechten Fuß behandeln zu lassen und zu relaxen.