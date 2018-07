New York (dpa) - Facebook geht an die Wall Street: Mit dem ersten Schritt, der Vorlage konkreter Geschäftszahlen, hat der bisher größte Börsengang eines Internetunternehmens begonnen. Einen Termin für den eigentlichen Gang aufs Parkett gibt es noch nicht, Experten rechnen damit für Mai oder Juni. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner forderte von Facebook jetzt mehr Anstrengungen beim Datenschutz. Der dpa sagte sie, als börsennotiertes Unternehmen müsse Facebook umso mehr den Anspruch erfüllen, sich an Recht und Gesetz zu halten.

