New York (dpa) - Die britische Schauspielerin Lily Collins (22), die Tochter von Pop-Star Phil Collins (61), kann sich bei ihrer Karriereplanung nicht auf ihren berühmten Vater verlassen. «Mein Nachname hat mir zwar Türen geöffnet, aber es ist meine Sache, sie offen zu halten», sagte sie dem US-Magazin «Seventeen».

Im März kommt ihr Film «Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen» in die US-Kinos, in dem sie die Titelrolle spielt. Hollywood-Star Julia Roberts (44) übernimmt den Part der bösen Königin. Lily stammt aus Phil Collins zweiter Ehe mit Jill Tavelman, die von 1984 bis 1996 dauerte. «Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen» soll am 5. April in den deutschen Kinos starten.

