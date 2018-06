München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach der Stadion-Katastrophe von Port Said den Betroffenen sein Beileid bekundet. "Erst vor wenigen Wochen haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Al-Ahly Kairo bestritten. Wir möchten allen Ägyptern, die von der Tragödie betroffen sind, unser Beileid aussprechen", hieß es in einem Facebook-Eintrag der Bayern. Im Rahmen des Trainingslagers in der Winterpause in Doha hatte der Tabellenführer der Bundesliga Al-Ahly in einem Testspiel 2:1 bezwungen.