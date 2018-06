Paris (dpa) - «Club Coke» heißt eine Flaschen-Aktion von Coca Cola in Frankreich, die als limitierte Edition dem Nachtleben und der Clubkultur Tribut zollen soll. Bereits zum siebten Mal gibt es ein Produkt dieser Art, das schon mit Brause-Behältnissen zu Ehren von Mika oder Daft Punk aufwartete.

In diesem Jahr ist der französische Star-DJ David Guetta dran. Die Aluminium-Flasche zeigt das Cover seines aktuellen Albums «Nothing But The Beat» und leuchtet im Dunkeln. Laut Guettas offizieller Website ist die Flasche seit Anfang Februar in «ausgewählten, trendigen Clubs» in Frankreich sowie bei der Supermarktkette Monoprix erhältlich. In Paris bekommt man sie zum Beispiel auch beim legendären Concept-Store «Colette». (http://www.davidguetta.com/coca-cola ; http://colette.fr)