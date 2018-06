Peking (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will heute in Peking mit Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao die Schuldenkrise in Europa sprechen. Sie will um Investitionen für den Euro-Rettungsschirm EFSF werben. Die EU-Staats- und Regierungschefs setzen auf ausländische Investoren. China hat sich bislang zurückgehalten. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Größere Abkommen zwischen deutschen und chinesischen Firmen sind während dieser Reise aber nicht geplant.

