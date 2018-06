Peking (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat in China um Vertrauen in die EU geworben. Zum Start eines dreitägigen Besuches sagte die Kanzlerin, mit dem gerade beschlossenen Sparpakt gebe es eine bessere Haushaltsdisziplin in den einzelnen Staaten. Merkel forderte China auf, mit seiner gewachsenen wirtschaftlichen Stärke auch mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. In ihrer Rede sprach die Kanzlerin auch offen die Probleme in den deutsch-chinesischen Beziehungen an - dazu gehöre die Menschenrechtslage in China.

