Los Angeles (dpa) - Seine Installationen ergründeten die menschliche Psyche, sie sind roh, grotesk und auffallend: Der US-Künstler Mike Kelley ist tot. Wie die «Los Angeles Times» berichtete, wurde Kelley in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in seinem Haus in Pasadena aufgefunden. Er wurde 57 Jahre alt.

Kelley galt als einer der prägenden Künstler seiner Generation. Vor allem die Werke aus ausgestopften Plüschtieren wurden zum Markenzeichen des gebürtigen Detroiter.

Die Band Sonic Youth machte 1992 eine seiner Häkel-Kreationen auf dem Cover ihres Albums «Dirty» berühmt. Das Material für seine oft großflächigen Kuscheltier-Installationen sammelte er auf Flohmärkten und Second-Hand-Läden zusammen: Decken, Stoffpuppen und oft schon zerfetztes Spielzeug waren Kelleys Werkzeug. Er thematisierte die Popkultur, bediente sich an Comics ebenso wie S&M-Szenen und Pornobildern. Zu seinen bekanntesten Werken gehören «Plato's Cave, Rothko's Chapel, Lincoln's Profile» und «Monkey Island».

«Los Angeles Times»