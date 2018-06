Los Angeles (dpa) - Als Letzter der vier Beatles erhält Paul McCartney einen eigenen Stern auf Hollywoods «Walk of Fame». Nach Mitteilung der Veranstalter soll er am kommenden Donnerstag mit einer Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood verewigt werden. McCartney wird am Tag nach der Verleihung erneut im Rampenlicht stehen: Im Vorfeld der Grammy-Gala soll er von der Stiftung MusiCares als «Person des Jahres» ausgezeichnet werden. Damit würdigt die Stiftung vor allem seine humanitären Verdienste.

