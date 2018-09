Merkel beginnt Chinareise - in Peking eingetroffen

Peking (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am frühen Morgen in Peking gelandet. Sie beginnt heute eine dreitägige Chinareise. Sie wird sich unter anderem mit Ministerpräsident Wen Jiabao treffen. Merkel will mit ihm auch über die Schuldenkrise in Europa sprechen und um Investitionen für den Euro-Rettungsschirm und auch in Deutschland werben. Weitere Themen sind der Atomstreit mit dem Iran und die Krise in Syrien. Merkel wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Privatwagen des Ehepaars Wulff beschäftigt Staatsanwaltschaft

Berlin (dpa) - Der Privatwagen von Bundespräsident Christian Wulff und seiner Frau Bettina ist zum Fall für die Staatsanwaltschaft geworden. Es finde eine Vorprüfung statt, ob strafbares Verhalten vorliege, sagte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft der «Berliner Zeitung» und der «Frankfurter Rundschau». Den Berichten zufolge durfte das Ehepaar Wulff den Audi Q 3 schon ab Sommer 2011 offenbar kostenlos fahren - Monate, bevor das Modell überhaupt zu kaufen war. Der Wagen sei zu Promotion-Zwecken zur Verfügung gestellt worden, heißt es.

Zeitung: Mutmaßlicher Terrorhelfer war NPD-Funktionär

Berlin (dpa) - Der als mutmaßlicher Unterstützer des Neonazi-Trios festgenommene Carsten S. war laut «Süddeutscher Zeitung» früher einmal NPD-Funktionär. Der 31-Jährige habe nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes 1999 an der Spitze des NPD-Kreisverbands Jena gestanden, heißt es. Außerdem habe er dem Thüringer Landesvorstand und als Landesvertreter dem Bundesvorstand der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten angehört. Carsten S. war gestern in Düsseldorf festgenommen worden.

Sicherheitsrat sucht Einigung in Syrien-Krise

New York (dpa) - Der UN-Sicherheitsrat hat mit konkreten Verhandlungen über eine Syrien-Resolution begonnen - und dabei erste Fortschritte erzielt. Beobachter beschrieben die Atmosphäre als konstruktiv und sehr konzentriert. Bereits zu Beginn seien einige der besonders kritischen Punkte diskutiert worden. Möglicherweise wird es schon morgen einen abstimmungsreifen Text geben. Bislang hat Russland mit seinem Veto als ständiges Mitglied eine Syrien-Resolution verhindert. Moskau liefert Waffen in das Land.

Nato-Minister sprechen über Afghanistan-Rückzug

Brüssel (dpa) - Die Nato-Verteidigungsminister sprechen heute über das Datum für den Rückzug der Nato-Kampftruppen aus Afghanistan. Frankreich hatte überraschend mitgeteilt, die Soldaten sollten sich bereits bis Ende 2013 aus den Kampfaufgaben zurückziehen. Das ist ein Jahr früher als bisher vereinbart. US-Medienberichten zufolge wollen auch die USA ihren Kampfeinsatz in Afghanistan bereits im kommenden Jahr beenden.

Jemen: AA prüft Berichte über Freilassung deutscher Geisel

Berlin (dpa) - Das Auswärtige Amt (AA) prüft Medienberichte über eine Freilassung des entführten deutschen Entwicklungshelfers im Jemen. Man gehe den Informationen nach, sagte ein Sprecher der dpa am Abend. Der Entwicklungshelfer gehörte einer Gruppe von Mitarbeitern der Vereinten Nationen an, die am Dienstag überfallen und entführt worden war.