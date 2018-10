Facebook startet größten Börsengang des Internet-Zeitalters

New York/Berlin (dpa) - Facebook steht vor dem größten Börsengang des Internet-Zeitalters. Dem gerade mal acht Jahre jungen sozialen Netzwerk wird von der Wall Street ein Wert zugemessen, der es schlagartig in die Spitzenliga der weltgrößten Konzerne katapultiert. Das Kapital von Facebook sind seine Nutzer - mittlerweile mehr als 845 Millionen an der Zahl, wovon mehr als die Hälfte sogar täglich vorbeischauen. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) forderte von Facebook am Donnerstag prompt mehr Anstrengungen beim Datenschutz.

Schuldenkrise verdirbt Ackermann letzte Bilanz

Frankfurt/Main (dpa) - Die Schuldenkrise in Europa hat Deutsche- Bank-Chef Josef Ackermann seine letzte Jahresbilanz verdorben. Abschreibungen auf Griechenland-Anleihen und ein schwaches Kapitalmarktgeschäft konnten durch bessere Zahlen bei Privatkunden nur zum Teil ausgeglichen werden. Seine Nachfolger stimmte der 63-Jährige am Donnerstag auf weiterhin widrige Zeiten ein. Bis zu einer dauerhaften Lösung der Schuldenkrise werde «das politische und ökonomische Umfeld volatil und schwierig bleiben», sagte Ackermann in Frankfurt. Der Jahresstart 2012 war vergleichsweise schwach: «Der Januar war klar unter dem Vorjahr.» Ackermann betonte jedoch: «Die Deutsche Bank steht gut da. Sie ist für die Zukunft gut gerüstet. Und sie wird eine gute Zukunft haben.» Ackermann wird mit Ablauf der Hauptversammlung Ende Mai von seinen Vorstandskollegen Anshu Jain und Jürgen Fitschen abgelöst.

Abnehmer: Russland liefert mitten in Kältewelle weniger Gas

Moskau (dpa) - Inmitten der heftigen Kältewelle hat Russland seine Gaslieferungen an Europa nach Angaben von Abnehmern drastisch verringert. Der österreichische Energiekonzern OMV teilte am Donnerstag mit, in Österreich kämen derzeit 30 Prozent weniger Erdgas an als sonst. Der russische Staatskonzern Gazprom zeigte sich überrascht und wies die Anschuldigungen zurück. «Mitten in einem harten Winter in Russland und Europa hat unser Unternehmen die maximalen Gaslieferungen nicht nur in europäische Länder (...) erhöht», sagte Gazprom-Vize Alexander Medwedew nach Konzernangaben.

Die größten Manroland-Werke gerettet - Offenbacher geht an Briten

Augsburg/Offenbach (dpa) - Rund zwei Monate nach der Insolvenz des Druckmaschinenherstellers Manroland ist jetzt auch das Werk in Offenbach gerettet: Der englische Maschinenbauunternehmer Tony Langley kaufte das Bogendruckwerk samt der internationalen Vertriebsorganisation. Er werde knapp die Hälfte der vormals gut 1700 Mitarbeiter übernehmen und wolle schon dieses Jahr die Gewinnzone erreichen, sagte Langley am Donnerstag in Augsburg. Mitte Januar hatte bereits die Lübecker Possehl-Gruppe das Augsburger Zeitungsdruckmaschinenwerk von Manroland übernommen. Auch für das Werk in Plauen ist Insolvenzverwalter Werner Scheider zuversichtlich.

Presse: Griechenland plant eigenen Sparkommissar

Athen (dpa) - Angesichts der dramatischen Finanzlage will Athen nach übereinstimmenden griechischen Presseberichten nun einen eigenen Sparkommissar einsetzen. Dieser solle umfangreiche Befugnisse haben und im Falle von Abweichungen vom Sparkurs neue harte Maßnahmen anordnen können. Darunter seien die sofortige Kürzung von Renten, Schließung staatlicher Betriebe oder Erhöhung der Beiträge der Arbeitnehmer an Rentenkassen und Versicherungen. Die Entscheidung solle in Kürze fallen, berichtete das griechische Fernsehen am Donnerstag.

Megafusion bei Rohstoffen: Glencore und Xstrata sprechen miteinander

Baar/Zug (dpa) - In der Rohstoffbranche bahnt sich eine Milliardenfusion an. Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore und der Minenbetreiber Xstrata sprechen über einen Zusammenschluss. Dies teilte Xstrata am Donnerstag in Zug mit. Es sei jedoch noch offen, ob es zu einer Offerte komme. Beide Unternehmen sind an der Londoner Börse notiert und haben ihren Firmensitz unter anderem aus steuerlichen Gründen in der Schweiz.

Bremer OHB erhält Zuschlag für Galileo-Satelliten

Brüssel/Bremen (dpa) - Der Bremer Raumfahrtkonzern OHB wird acht weitere Satelliten im Wert von 250 Millionen Euro für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo bauen. Der entsprechende Vertrag wurde am Donnerstag in London unterzeichnet, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Für die Bremer ist es ein Anschlussauftrag, sie fertigen bereits 14 Satelliten für Europas Prestigeprojekt. Beworben hatte sich auch die EADS-Astrium GmbH mit Sitz in Ottobrunn.

Dax legt nach jüngsten Aufschlägen Atempause ein

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem am Vortag erreichten Sechsmonatshoch hat der Dax am Donnerstag eine Atempause eingelegt. Der deutsche Leitindex stand zuletzt knapp mit 0,14 Prozent im Plus bei 6626 Punkten, nachdem er sich im Laufe des Tages mit zeitweisen Gewinnen und einigen kurzen Abstechern ins Minus nicht auf eine klare Richtung eingelassen hatte. Selbst frische Wirtschaftsdaten aus den USA konnten dem Markt am Nachmittag keine klaren Impulse verleihen. Die übrigen Indizes schlugen sich derweil etwas besser: Der MDax stieg um 0,57 Prozent auf 10 186 Punkte, und der TecDax gewann 0,40 Prozent auf 759 Punkte. Der Kurs des Euro fiel etwas: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3094 (1,3175) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7637 (0,7590) Euro.