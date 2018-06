Brüssel (dpa) - Deutschland will die Nato-Raketenabwehr in Europa mit eigenen Raketen vom Typ «Patriot» unterstützen. Das erklärte Verteidigungsminister Thomas de Maizière am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Zugleich bestätigten Nato-Diplomaten frühere Mitteilungen des Bündnisses, wonach die Einsatzleitung der Raketenabwehr beim Nato-Luftwaffenkommando in Ramstein liegen werde. Die ersten Bestandteile der Nato-Raketenabwehr sollen beim Nato-Gipfel im Mai für einsatzfähig erklärt werden. Das gesamte Projekt wird 2020 abgeschlossen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.