Brüssel (dpa) - Die Nato beginnt schon 2013 und nicht erst Ende 2014 mit dem Abzug ihrer Kampftruppen aus Afghanistan. «Das ist nichts Neues», sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Donnerstag in Brüssel am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister.

«Wir erwarten, dass die letzten Provinzen Mitte 2013 an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben werden», sagte Rasmussen. «Von diesem Zeitpunkt an übernehmen die afghanischen Sicherheitskräfte im ganzen Land die Führung. Und von diesem Zeitpunkt an wird die Rolle unserer Soldaten sich schrittweise vom Kampfeinsatz zur Unterstützung wandeln.»

Die Staats- und Regierungschefs der Nato hatten im November 2010 in Lissabon beschlossen, dass bis Ende 2014 die Sicherheitsverantwortung von der derzeit 130 000 Soldaten zählenden Afghanistan-Schutztruppe Isaf an Militär und Polizei Afghanistans übergehen sollte.

US-Verteidigungsminister Leon Panetta hatte jedoch auf dem Weg nach Brüssel mitreisenden Journalisten gesagt: «Unser Ziel ist, den ganzen Übergang in 2013 zu beenden und dann werden wir hoffentlich in der Mitte oder Ende 2013 in der Lage sein, einen Übergang von der Kampfrolle hin zu Ausbildung, Beratung und Unterstützung zu finden.»

«Unser gemeinsames Ziel ist, dass die afghanischen Kräfte ab Ende 2014 überall im Land für die Sicherheit verantwortlich sind», sagte Rasmussen. «Und wir halten an diesem Ziel fest.»

Auch deutsche Soldaten werden schon vor Ende 2014 schrittweise aus Afghanistan abgezogen. Dies machte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière in Brüssel deutlich. Es bleibe dennoch unverändert dabei, dass der Einsatz der internationalen Afghanistan-Schutztruppe Isaf bis Ende 2014 laufe.

«Es bleibt bei der Strategie, dass wir die Mission bis Ende 2014 durchführen und bis dahin schrittweise abziehen - im Blick auf die Lage, im Blick auf den Übergangsprozess», sagte der Minister. «Und davon werden auch deutsche Soldaten betroffen sein.» Das bisherige Isaf-Mandat laufe Ende 2014 aus: «Bis dahin brauchen wir eine angemessene Truppenstärke auch deutscher Soldaten, um die Übergabe in Verantwortung seriös und den Abzug geordnet zu organisieren.»

Die wichtigsten Truppensteller der Isaf - Deutschland ist mit knapp 5000 Soldaten an der insgesamt 130 000 Mann zählenden Truppe beteiligt - hatten am Donnerstag noch vor Beginn der offiziellen Beratungen auf Einladung von US-Verteidigungsminister Leon Panetta über den Zeitplan für den Abzug aus Afghanistan gesprochen.

«Die Soldaten der truppenstellenden Nationen werden vom Fahrersitz eher in den Beifahrersitz übergehen, schrittweise mit dem Transitionsprozess», sagte der deutsche Minister. «Aber es bleibt beim Ende der Mission 2014.» Er verfolge die Diskussion über Äußerungen Panettas, wonach die USA sich ab Mitte 2013 aus den Kampfeinsätzen zurückziehen wollen, «mit Erstaunen».

