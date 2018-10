Stralsund (dpa) - Es ist traurige Gewissheit: Die kleine Katharina aus Brandenburg ist tot. Bei der am Kap Arkona entdeckten Leiche handele es sich um Katharina, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Lechte in Stralsund. Das habe eine rechtsmedizinische Untersuchung zweifelsfrei ergeben. Das Mädchen war am 26. Dezember bei einem Spaziergang mit Mutter und Schwester an der Steilküste ums Leben gekommen, als sich mehrere tausend Kubikmeter Kreide und Geröll aus dem 35 Meter hohen Kliff über ihnen lösten und in die Tiefe stürzten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.