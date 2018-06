Hamburg (SID) - Wegen leichter Probleme im linken Fuß verzichtet Vize-Europameisterin Elisabeth Seitz auf einen Start beim ersten Weltcup-Turnier der neuen Saison am 3. März im New Yorker Madison Square Garden. Die 18 Jahre alte Mannheimerin wird in den USA durch Lisa-Katharina Hill aus Chemnitz ersetzt und soll ihren Saisoneinstand nun beim Turnier der Meister Ende März in Cottbus geben.

Neben Hill starten für den Deutschen Turner-Bund beim American Cup Vize-Weltmeister Philipp Boy aus Cottbus, Barren-Europameister Marcel Nguyen (Unterhaching) sowie die Detmolderin Nadine Jarosch. Die diesjährige Weltcupserie wird im Dezember in Stuttgart und Glasgow fortgesetzt. Das für Mitte April in Tokio vorgesehene Turnier musste abgesagt werden, nachdem der TV-Partner abgesprungen war.